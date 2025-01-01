Сборная Казахстана по хоккею не смогла выйти в плей-офф молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2025 года и сыграет за сохранение места в элитном дивизионе, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем заключительном матче группы В национальная команда встретилась со Швейцарией. Игра завершилась поражением казахстанцев со счетом 1:3.

В составе победителей отличились Симон Майер (2 минута, в большинстве), Робин Нико Антенен (38) и Людвиг Джонсон (49, в большинстве). Единственную шайбу казахстанцев забросил Кирилл Ляпунов (7).

Благодаря этой победе сборная Швейцарии набрала три очка и с четвертой позиции вышла в плей-офф чемпионата мира. Также в четвертьфинал из группы В пробились Чехия, Швеция и Словакия.

Казахстанцы с одним очком заняли пятую позицию и прекратили борьбу за медали. Команда Сергея Старыгина сыграет за сохранение места в элитном дивизионе с Германией, которая замкнула таблицу группы А.

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