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Сборная Казахстана по хоккею не смогла выйти в плей-офф молодежного чемпионата мира

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Молодежная сборная Казахстана по хоккею на ЧМ-2025
Молодежная сборная Казахстана по хоккею. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2025 года и сыграет за сохранение места в элитном дивизионе, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем заключительном матче группы В национальная команда встретилась со Швейцарией. Игра завершилась поражением казахстанцев со счетом 1:3.

В составе победителей отличились Симон Майер (2 минута, в большинстве), Робин Нико Антенен (38) и Людвиг Джонсон (49, в большинстве). Единственную шайбу казахстанцев забросил Кирилл Ляпунов (7).

Благодаря этой победе сборная Швейцарии набрала три очка и с четвертой позиции вышла в плей-офф чемпионата мира. Также в четвертьфинал из группы В пробились Чехия, Швеция и Словакия.

Казахстанцы с одним очком заняли пятую позицию и прекратили борьбу за медали. Команда Сергея Старыгина сыграет за сохранение места в элитном дивизионе с Германией, которая замкнула таблицу группы А.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2207382-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-ne-smogla-vyyti-v-pley-off-molodezhnogo-chempionata-mira/

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