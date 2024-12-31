Две шайбы в меньшинстве: сборная Казахстана набрала первое очко на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира 2025 года в канадской Оттаве, передает корреспондент NUR.KZ.
В очередной встрече группы В национальная команда уступила словакам со счетом 4:5 в овертайме. Основное время матча закончилось вничью — 4:4.
В составе победителей по дублю оформили Далибор Дворски (9, 14 минута) и Юрай Пекарчик (20, 33), который свою первую шайбу забросил в большинстве. У казахстанцев авторами голов стали Артур Гросс (23), Асанали Саркенов (37), Давлат Нуркенов (57) и Кирилл Ляпунов (60).
Две своих последних шайбы отечественные хоккеисты забросили в меньшинстве. До конца матча на 56-й минуте после потасовки со словацким игроком был удален Саркенов.
В овертайме в формате 3х3 решающую шайбу забросил Максим Штрбак (63). Благодаря победе словаки заработали два очка. Суммарно в их активе пять баллов, команда занимает третье место в таблице и обеспечила себе выход в плей-офф вместе с Чехией и Швецией.
Сборная Казахстана набрала первое очко и поднялась на четвертую позицию в группе. В последнем матче этой стадии команда сыграет со Швейцарией. Встреча начнется 31 декабря в 22:00 по времени Астаны. Победитель выйдет в четвертьфинал, проигравший сыграет за сохранение места в элитном дивизионе с Латвией или Германией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2207048-dve-shayby-v-menshinstve-sbornaya-kazahstana-nabrala-pervoe-ochko-na-molodezhnom-chempionate-mira/