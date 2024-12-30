"Барыс" разгромно проиграл последний матч в 2024 году

Астанинский "Барыс" потерпел крупное "сухое" поражение от уфимского "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в России. Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 6:0.

Хет-трик оформил Джош Ливо (1, 27, 40 минута), который второй гол забил в большинстве. Еще по шайбе забросили Нейтан Тодд (12), Никита Зоркин (19) и Шелдон Ремпал (50, в меньшинстве).

Шатаут оформил голкипер хозяев Семен Вязовой, который отразил все 17 бросков в створ своих ворот.

Поражение стало для "Барыса" шестым подряд. Астанчане с 23 очками после 43 матчей по-прежнему занимают предпоследнее место в Восточной конференции и общей таблице КХЛ, опережая только хабаровский "Амур".

Следующую игру "Барыс" проведет уже в 2025 году. 5 января столичная команда примет российскую "Ладу" из Тольятти.

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