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"Барыс" проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

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Қазақ тілінде оқу
Момент матча "Барыс" - "Сибирь"
Момент матча "Барыс" - "Сибирь": Пресс-служба ХК "Барыс"

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" продлил серию поражений до четырех матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником астанинской команды выступил хоккейный клуб "Сибирь" из Новосибирска (Россия). Встреча в столице Казахстана завершилась "сухим" поражением хозяев льда со счетом 0:2.

Первую шайбу в ворота "Барыса" на 54-й минуте отправил игрок российского коллектива Сергей Широков, далее преимущество гостей увеличил Кирилл Рассказов на 56-й минуте матча.

Отметим, что для подопечных Галыма Мамбеталиева этот проигрыш стал четвертым подряд.

В этом году "барсам" предстоит сыграть еще два матча в рамках выездной серии.

28 декабря "Барыс" встретится с "Торпедо", а 30 декабря состоится встреча с ХК "Салават Юлаев".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2205701-barys-proigral-chetvertyy-match-podryad-v-khl/

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