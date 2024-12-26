"Барыс" проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" продлил серию поражений до четырех матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником астанинской команды выступил хоккейный клуб "Сибирь" из Новосибирска (Россия). Встреча в столице Казахстана завершилась "сухим" поражением хозяев льда со счетом 0:2.

Первую шайбу в ворота "Барыса" на 54-й минуте отправил игрок российского коллектива Сергей Широков, далее преимущество гостей увеличил Кирилл Рассказов на 56-й минуте матча.

Отметим, что для подопечных Галыма Мамбеталиева этот проигрыш стал четвертым подряд.

В этом году "барсам" предстоит сыграть еще два матча в рамках выездной серии.

28 декабря "Барыс" встретится с "Торпедо", а 30 декабря состоится встреча с ХК "Салават Юлаев".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.