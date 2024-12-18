"Барыс" всухую обыграл московское "Динамо" и прервал серию поражений

Астанинский "Барыс" одержал выездную победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в столице России и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Астанчане вышли вперед благодаря голу Антона Бурдасова на 21-й минуте. Ассистентами в этом эпизоде выступили Алихан Омирбеков и Алихан Асетов.

Окончательный счет также установил российский форвард, оформивший дубль. Бурдасов отправил шайбу в пустые ворота на 60-й минуте с передачи Кирилла Савицкого.

Шатаут оформил голкипер "Барыса" и сборной Казахстана Никита Бояркин, который отразил все 39 бросков в створ своих ворот.

Астанчане прервали серию из восьми поражений и набрали 23 очка. Однако "Барыс" остается на предпоследней позиции и в Восточной конференции, и в общей таблице КХЛ, опережая только хабаровский "Амур".

Следующий матч казахстанская команда проведет 19 декабря в Пекине. Соперником будет китайский клуб "Куньлунь Ред Стар".

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