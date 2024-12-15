Женская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу в квалификации, но не попала на Олимпиаду-2026

Женская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую "сухую" победу в отборочном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем туре второго раунда квалификации национальная команда обыграла Исландию со счетом 2:0.

Казахстанки вышли вперед благодаря голу Надежды Филимоновой на седьмой минуте. Результативные передачи в этом эпизоде отдали Дильназ Саяхаткызы и Анна Пяткова.

Окончательный счет на последней 60-й минуте установила Пернеш Ашимова, которая поразила пустые ворота. Ассистентками выступили Пяткова и Мунира Саяхаткызы.

Шатаут оформила голкипер сборной Казахстана Арина Щеколова, которая отразила 19 бросков в створ своих ворот.

Национальная команда с шестью очками завершила отборочный турнир. Казахстанки не смогут занять первое место в группе D, поэтому не попадут в финальный раунд квалификации и не выступят на Олимпиаде-2026.

Высшую строчку в квартете в очном матче оспорят сборные Словакии и Словении.

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