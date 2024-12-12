Сборная Казахстана проиграла Беларуси на международном турнире по хоккею

Национальная мужская сборная Казахстана по хоккею с поражения стартовала на Кубке Первого канала, который проходит в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир, в котором принимают участие четыре команды (Казахстан, Беларусь, Россия 25, Сборная игроков КХЛ) проходит в Санкт-Петербурге. Встреча Казахстан - Беларусь проходила на стадионе "СКА-Арена" и завершилась со счетом 3:1.

Забитыми шайбами за белорусскую сборную дважды отметился Виталий Пинчук и один раз поразил ворота Вадим Мороз. В составе казахстанской сборной единственный гол на старте первого периода забил Александр Борисевич

Лучшим игроком сборной Казахстана в этом матче был признан голкипер Андрей Шутов.

Следующую игру подопечные Олега Болякина проведут против сборной игроков Континентальной хоккейной лиги 14 декабря.

Кубок Первого канала продлится до 15 декабря.

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