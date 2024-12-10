Определился состав сборной Казахстана по хоккею на Кубок Первого канала в России

На официальном сайте Казахстанской федерации хоккея появился состав мужской национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в России, передает NUR.KZ.

Международные соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. В них также примут участие команды России и Беларуси, а также Сборная мира КХЛ.

В данный момент казахстанцы проводят сбор в Астане, а 11 декабря отправится в Санкт-Петербург.

Тренерский штаб во главе с Олегом Болякиным определил следующий состав на Кубок Первого канала:

Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков ("Магнитка", Магнитогорск, ВХЛ), Жакен Ибрагимов ("Сарыарка", Караганда), Андрей Шутов ("Барыс", Астана);

Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус ("Торпедо", Нижний Новгород, КХЛ), Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин ("Номад", Астана), Эдуард Михайлов ("Арлан", Кокшетау), Егор Наместников, Кирилл Полохов ("Сарыарка", Караганда);

Нападающие: Олег Бойко ("Барыс", Астана), Александр Борисевич, Андрей Буяльский, Руслан Демин ("Сарыарка", Караганда), Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров ("Арлан", Кокшетау), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников ("Хумо", Ташкент), Саян Данияр ("Номад", Астана), Алексей Зубов, Ян Тютюньков ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Евгений Рымарев ("Юнисон", Москва), Александр Своеволин ("Кулагер", Петропавловск).

Первый матч на турнире сборная Казахстана проведет 12 декабря, соперником станет команда Беларуси.

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