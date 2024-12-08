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"Барыс" "всухую" проиграл российской команде и продлил серию поражений

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Момент матча СКА - "Барыс"
Момент матча СКА - "Барыс": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" продлил свою серию неудачных выступлений в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником столичного коллектива выступил ХК СКА из Санкт-Петербурга (Россия). Гостевая встреча завершилась "сухим" поражением "Барыса" с минимальной разницей в счете 1:0.

Единственную шайбу в ворота астанчан отправил 23-летний российский нападающий Арсений Грицюк. Отметим, что хоккеист является серебряным призером Олимпийских игр – 2022.

Ассистентами выступили Арсений Коромыслов и Марат Хайруллин.

Для подопечных Галыма Мамбеталиева это поражение стало восьмым подряд в рамках КХЛ. "Барыс" занимает предпоследнее 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 36 играх.

Следующим соперником астанинской команды выступит московское "Динамо". Матч состоится 17 декабря в 21:30 по времени Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2197760-barys-vsuhuyu-proigral-rossiyskoy-komande-i-prodlil-seriyu-porazheniy/

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