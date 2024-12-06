Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Драмой обернулся матч "Барыса" в КХЛ

Опубликовано:

Игроки ХК "Барыс"
Игроки ХК "Барыс": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел седьмое поражение подряд в рамках выступлений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником столичной команды выступил ХК "Северсталь" из города Череповец (Россия). "Барыс" проиграл на выезде со счетом 3:5.

В первом периоде пропустили одну безответную шайбу, во втором отрезке команды сыграли 1:1, драма в заключительной части также обернулась победой хозяев льда со счетом 3:2.

1:0 — 09:10 Скоренов; 2:0 — 26:37 Скоренов (Муханов, Абросимов); 2:1 — 38:58 Асетов (Николишин); 3:1 — 45:29 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин); 4:1 — 48:28 Пилипенко (Калдис); 4:2 — 49:04 Бурдасов (Николишин, Бекетаев); 4:3 — 56:20 Бурдасов (Асетов, Омирбеков); 5:3 — 59:46 Скоренов.

Отметим, что для подопечных Галыма Мамбеталиева это седьмое поражение подряд в КХЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2197377-dramoy-obernulsya-match-barysa-v-khl/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie