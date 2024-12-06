Драмой обернулся матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел седьмое поражение подряд в рамках выступлений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником столичной команды выступил ХК "Северсталь" из города Череповец (Россия). "Барыс" проиграл на выезде со счетом 3:5.

В первом периоде пропустили одну безответную шайбу, во втором отрезке команды сыграли 1:1, драма в заключительной части также обернулась победой хозяев льда со счетом 3:2.

1:0 — 09:10 Скоренов; 2:0 — 26:37 Скоренов (Муханов, Абросимов); 2:1 — 38:58 Асетов (Николишин); 3:1 — 45:29 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин); 4:1 — 48:28 Пилипенко (Калдис); 4:2 — 49:04 Бурдасов (Николишин, Бекетаев); 4:3 — 56:20 Бурдасов (Асетов, Омирбеков); 5:3 — 59:46 Скоренов.

Отметим, что для подопечных Галыма Мамбеталиева это седьмое поражение подряд в КХЛ.

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