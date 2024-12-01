"Барыс" проиграл пятый матч подряд в КХЛ

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" из Астаны потерпел пятое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье "Барыс" сыграл гостевой матч против московского ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1.

Первый гол забил игрок москвичей Максим Мамин на 10:47, далее отрыв увеличил Егор Фатеев (40:21).

Отыграть одну шайбу удалось 33-летнему российскому нападающему "Барыса" Антону Бурдасову с голевой передачи Алихана Асетова и Алихана Омирбекова на 55:39.

Однако точку в этой игре поставил гол Константина Окулова на 57:47.

Таким образом, подопечные Галыма Мамбеталиева проиграли пятую встречу подряд в рамках регулярного чемпионата.

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