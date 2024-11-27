"Думаю, поправим": главный тренер "Барыса" высказался о серии поражений команды в КХЛ

Главный тренер астанинского ХК "Барыс" Галым Мамбеталиев прокомментировал выступление своих подопечных в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в среду "Барыс" проиграл "Сибири" на выезде со счетом 0:2. Это поражение стало третьим подряд для команды в рамках регулярного чемпионата.

"Предупреждали, что игра будет тяжёлая. Знаете, вот вроде играют, потом теряют концентрацию и пропускают два гола. И не забили 10 моментов, надо забивать. Много было давления на нападающих, спешили куда-то при завершении, не бросали вовремя. Думаю, поправим", - заявил Мамбеталиев.

Следующим соперником астанчан выступит действующий обладатель Кубка Гагарина – магнитогорский ХК "Металлург". Гостевая встреча состоится 29 ноября в 19:00 по казахстанскому времени.

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