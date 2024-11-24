Главный тренер "Барыса" объяснил, почему команда упустила победу в матче КХЛ

Главный тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в воскресенье столичная команда потерпела домашнее поражение от "Авангарда" со счетом 2:3. Отметим, что хозяева льда имели преимущество в две шайбы.

"Ребята молодцы, сражались. Есть запал у ребят. Хотели выиграть в честь праздника. Спасибо всем болельщикам! Сегодня была хорошая поддержка. При таких трибунах приятно играть, ребята были заряжены. Но есть какие-то моменты. Сегодня у нас повреждения получили два защитника. Пришлось доигрывать, практически пол игры, в пять защитников. Наелись и получили голы. А так, в принципе, по самоотдаче претензий нет. Ребята растут потихонечку", - заявил Мамбеталиев.

"Барыс" занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 30 матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.