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"Барыс" упустил победу на последних минутах и проиграл второй матч подряд в КХЛ

Опубликовано:

Момент матча "Барыс" - "Авангард"
Момент матча "Барыс" - "Авангард": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Авангарда", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Матч "Барыс" – "Авангард" состоялся в Астане и завершился волевой победой гостей в овертайме со счетом 2:3.

Игроки "Барыса" лидировали на протяжении двух периодов. Первую шайбу забил игрок команды Иван Николишин с передачи Никиты Сетдикова на 06:16. Второй гол казахстанская команда забила на 38:05 усилиями Адиля Бекетаева (ассистент Данил Бутенко).

Однако в третьем периоде инициативу взяли хоккеисты "Авангарда". Дубль в ворота хозяев льда оформил Николай Прохоркин на 47-й и 60-й минутах.

В дополнительное время победу гостям принесла шайба Коула Касселса (61:13).

Следующий матч "Барыс" сыграет на выезде с ХК "Сибирь" 27 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2191706-barys-upustil-pobedu-na-poslednih-minutah-i-proigral-vtoroy-match-podryad-v-khl/

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