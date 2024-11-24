"Барыс" упустил победу на последних минутах и проиграл второй матч подряд в КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Авангарда", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Матч "Барыс" – "Авангард" состоялся в Астане и завершился волевой победой гостей в овертайме со счетом 2:3.

Игроки "Барыса" лидировали на протяжении двух периодов. Первую шайбу забил игрок команды Иван Николишин с передачи Никиты Сетдикова на 06:16. Второй гол казахстанская команда забила на 38:05 усилиями Адиля Бекетаева (ассистент Данил Бутенко).

Однако в третьем периоде инициативу взяли хоккеисты "Авангарда". Дубль в ворота хозяев льда оформил Николай Прохоркин на 47-й и 60-й минутах.

В дополнительное время победу гостям принесла шайба Коула Касселса (61:13).

Следующий матч "Барыс" сыграет на выезде с ХК "Сибирь" 27 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.