Главный тренер "Барыса" объяснил поражение от аутсайдера в матче КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Галым Мамбеталиев прокомментировал неудачное выступление своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в пятницу казахстанский клуб на своем льду уступил ХК "Амур" со счетом 1:2.

"Не хватило концентрации. В некоторых моментах чуть-чуть закопались в атаке - получили в контратаке. Но и буллит. Новое правило, если клюшку упускают, то на усмотрение судьи. Я думаю, что этот буллит чуть-чуть нас подломил. Бывает, что всю игру они концентрацию держат, удар держат, работают. А здесь моментами играли. Чувствовалась какая-то несобранность. Обсудим это всё, посмотрим моменты наши, и будем готовиться к следующей игре", - заявил Мамбеталиев.

В следующем матче астанинский клуб встретится с ХК "Авангард". Матч состоится 24 ноября в 17:00 по казахстанскому времени.

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