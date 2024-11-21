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Главный тренер "Барыса" озвучил причину победы над чемпионами Кубка Гагарина

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Главный тренер ХК "Барыс" Галым Мамбеталиев
Главный тренер ХК "Барыс" Галым Мамбеталиев: Пресс-служба ХК "Барыс"

Главный тренер астанинского ХК "Барыс" Галым Мамбеталиев прокомментировал выступление своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ против ХК "Металлург", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в среду столичная команда на своем льду обыграла "Металлург", который является действующим обладателем Кубка Гагарина, со счетом 2:1.

"Разбирали соперника. Хорошая команда, очень быстро переходит из обороны в атаку. В атаке хорошо действует. Сыграли более терпеливо в обороне. Забили голы в контратаке, поборолись и выстояли. Радует, когда команда шайбы ловит на себя, самоотверженно играет. Видно по команде, что не проседает в данный момент. Каждый период могут играть на пределе. Да, где-то не хватает, будем дорабатывать. Много ребят, которые раньше мало играли, сейчас будем доверять, работать с ними, и они своё возьмут", - заявил Мамбеталиев.

Следующим соперником команды выступит ХК "Амур".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2190399-glavnyy-trener-barysa-ozvuchil-prichinu-pobedy-nad-chempionami-kubka-gagarina/

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