"Барыс" обыграл действующих обладателей Кубка Гагарина в матче КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал вторую победу подряд в рамках игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская команда успешно стартовала в серии домашних матчей. Соперником "Барыса" на своем льду выступил ХК "Металлург" из Магнитогорска (Россия). Отметим, что в составе команды выступает лидер национальной сборной РК Никита Михайлис.

Встреча завершилась победой астанчан со счетом 2:1.

Первый гол на 01:31 забил казахстанец Максим Мухаметов с передачи Батырлана Муратова.

Через три минуты счет сравнял Дмитрий Силантьев.

Победу астанинскому коллективу принесла шайба Кирилла Панюкова на 28:54.

В следующем матче "Барыс" встретися с ХК "Амур", игра состоится 22 ноября в 19:30.

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