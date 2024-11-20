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"Барыс" обыграл действующих обладателей Кубка Гагарина в матче КХЛ

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Момент матча "Барыс" - "Металлург"
Момент матча "Барыс" - "Металлург": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал вторую победу подряд в рамках игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская команда успешно стартовала в серии домашних матчей. Соперником "Барыса" на своем льду выступил ХК "Металлург" из Магнитогорска (Россия). Отметим, что в составе команды выступает лидер национальной сборной РК Никита Михайлис.

Встреча завершилась победой астанчан со счетом 2:1.

Первый гол на 01:31 забил казахстанец Максим Мухаметов с передачи Батырлана Муратова.

Через три минуты счет сравнял Дмитрий Силантьев.

Победу астанинскому коллективу принесла шайба Кирилла Панюкова на 28:54.

В следующем матче "Барыс" встретися с ХК "Амур", игра состоится 22 ноября в 19:30.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2190318-barys-oderzhal-vtoruyu-pobedu-podryad-v-matche-khl/

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