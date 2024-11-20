"Барыс" обыграл действующих обладателей Кубка Гагарина в матче КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал вторую победу подряд в рамках игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанская команда успешно стартовала в серии домашних матчей. Соперником "Барыса" на своем льду выступил ХК "Металлург" из Магнитогорска (Россия). Отметим, что в составе команды выступает лидер национальной сборной РК Никита Михайлис.
Встреча завершилась победой астанчан со счетом 2:1.
Первый гол на 01:31 забил казахстанец Максим Мухаметов с передачи Батырлана Муратова.
Через три минуты счет сравнял Дмитрий Силантьев.
Победу астанинскому коллективу принесла шайба Кирилла Панюкова на 28:54.
В следующем матче "Барыс" встретися с ХК "Амур", игра состоится 22 ноября в 19:30.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2190318-barys-oderzhal-vtoruyu-pobedu-podryad-v-matche-khl/