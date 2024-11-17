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"В этом матче ребят прорвало": главный тренер "Барыса" – о победе с шестью голами в матче КХЛ

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Главный тренер ХК "Барыс" Галым Мамбеталиев
Главный тренер ХК "Барыс" Галым Мамбеталиев: Пресс-служба ХК "Барыс"

Главный тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" Галым Мамбеталиев прокомментировал выступление своих подопечных в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в воскресенье отечественный коллектив в гостях одержал победу над российским ХК "Сочи" со счетом 6:3.

"Мы разбирали соперника, до этого они обыграли "Куньлунь Ред Стар". Хорошо двигаются, молодая команда, озорная. Предупреждали ребят, но всё равно неважно начали, могли пропустить в начале. Потом вроде как собрались, услышали, что нужно делать. Забили свои голы, хорошо сыграли в большинстве. Довели матч до победы. Думаю, да, шесть заброшенных шайб должны вселить в команду уверенность в своих силах. Потому что мы работаем над этим. Моментов создаём за матчи достаточно, а чтобы забрасывать три-четыре шайбы, пока не шло. В этом матче прорвало ребят, забили свои голы", - заявил Мамбеталиев.

В следующем матче "Барыс" на своем льду примет ХК "Металлург" из Магнитогорска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2188595-v-etom-matche-rebyat-prorvalo-glavnyy-trener-barysa-o-pobede-s-shestyu-golami-v-matche-khl/

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