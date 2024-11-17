"Барыс" забил шесть голов и одержал победу в матче КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал гостевую победу в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником казахстанского коллектива в рамках выездной серии выступил ХК "Сочи" (Россия). Встреча завершилась голевой "перестрелкой" между командами со счетом 6:3 в пользу "Барыса".

0:1 - Алихан Омирбеков (Алихан Асетов);

0:2 - Кирилл Савицкий (Батырлан Муратов);

1:2 - Данил Мокрушев (Даниил Сероух, Николай Чебыкин), в большинстве;

1:3 - Никита Сетдиков (Кирилл Панюков, Антон Бурдасов), в большинстве;

2:3 - Данил Авершин (Максим Федотов);

3:3 - Тимур Хафизов (Илья Федотов, Данил Мокрушев);

3:4 - Кирилл Панюков (Алихан Омирбеков, Адиль Бекетаев);

3:5 - Антон Бурдасов (Никита Сетдиков, Данил Бутенко);

3:6 - Кирилл Савицкий (Батырлан Муратов).

В следующем матче астанинский клуб на своем льду примет ХК "Металлург" из Магнитогорска, в котором выступает лидер сборной Казахстана Никита Михайлис.

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