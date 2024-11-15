Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Поражением со счетом 4:1 завершился матч "Барыса" в КХЛ

Опубликовано:

Момент матча "Салават Юлаев" - "Барыс"
Момент матча "Салават Юлаев" - "Барыс": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Салавата Юлаева", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский коллектив сыграл с соперником на выезде. ХК "Салават Юлаев" базируется в городе Уфа (Башкортостан, Россия).

Матч завершился поражением "Барыса" со счетом 1:4.

"Салават Юлаев" - "Барыс" 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 12:44 – Пименов (Ремпал, Цулыгин) ГБ

2:0 – 21:20 – Ян (Ливо, Зоркин)

3:0 – 53:13 – Ремпал ШБ

3:1 – 54:28 – Мухаметов (Королёв, Омирбеков)

4:1 – 57:33 – Шаров (Хафизуллин, Набиев) ГБ

Следующим соперником подопечных Галыма Мамбеталиева выступит ХК "Сочи", встреча состоится 17 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2188214-porazheniem-so-schetom-4-1-zavershilsya-match-barysa-v-khl/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie