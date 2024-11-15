Поражением со счетом 4:1 завершился матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Салавата Юлаева", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский коллектив сыграл с соперником на выезде. ХК "Салават Юлаев" базируется в городе Уфа (Башкортостан, Россия).

Матч завершился поражением "Барыса" со счетом 1:4.

"Салават Юлаев" - "Барыс" 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 12:44 – Пименов (Ремпал, Цулыгин) ГБ

2:0 – 21:20 – Ян (Ливо, Зоркин)

3:0 – 53:13 – Ремпал ШБ

3:1 – 54:28 – Мухаметов (Королёв, Омирбеков)

4:1 – 57:33 – Шаров (Хафизуллин, Набиев) ГБ

Следующим соперником подопечных Галыма Мамбеталиева выступит ХК "Сочи", встреча состоится 17 ноября.

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