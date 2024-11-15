Поражением со счетом 4:1 завершился матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Салавата Юлаева", сообщает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанский коллектив сыграл с соперником на выезде. ХК "Салават Юлаев" базируется в городе Уфа (Башкортостан, Россия).
Матч завершился поражением "Барыса" со счетом 1:4.
"Салават Юлаев" - "Барыс" 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 12:44 – Пименов (Ремпал, Цулыгин) ГБ
2:0 – 21:20 – Ян (Ливо, Зоркин)
3:0 – 53:13 – Ремпал ШБ
3:1 – 54:28 – Мухаметов (Королёв, Омирбеков)
4:1 – 57:33 – Шаров (Хафизуллин, Набиев) ГБ
Следующим соперником подопечных Галыма Мамбеталиева выступит ХК "Сочи", встреча состоится 17 ноября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2188214-porazheniem-so-schetom-4-1-zavershilsya-match-barysa-v-khl/