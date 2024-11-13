Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" прервал серию поражений в КХЛ благодаря голу в овертайме

Опубликовано:

Игроки ХК "Барыс"
Игроки ХК "Барыс": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в рамках встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником "Барыса" в гостевом матче выступил ХК "Нефтехимик" из Нижнекамска (Татарстан, Россия). Игра завершилась победой отечественного коллектива с общим счетом 2:1.

Первый гол в этой встрече забил казахстанский хоккеист Алихан Омирбеков на 18:31, ассистентами выступили Батырлан Муратов и Тамирлан Гайтамиров.

Ответную шайбу в ворота "Барыса" отправил канадец Ди Жан-Себастьен на 41:14.

Однако ситуацию исправил второй точный удар в исполнении нападающего "барсов" Кирилла Панюкова в овертайме (61:39).

Таким образом, подопечные Галыма Мамбеталиева прервали серию из трех поражений в КХЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2187045-barys-prerval-seriyu-porazheniy-v-khl-blagodarya-golu-v-overtayme/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie