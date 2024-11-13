"Барыс" прервал серию поражений в КХЛ благодаря голу в овертайме

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в рамках встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.
Очередным соперником "Барыса" в гостевом матче выступил ХК "Нефтехимик" из Нижнекамска (Татарстан, Россия). Игра завершилась победой отечественного коллектива с общим счетом 2:1.
Первый гол в этой встрече забил казахстанский хоккеист Алихан Омирбеков на 18:31, ассистентами выступили Батырлан Муратов и Тамирлан Гайтамиров.
Ответную шайбу в ворота "Барыса" отправил канадец Ди Жан-Себастьен на 41:14.
Однако ситуацию исправил второй точный удар в исполнении нападающего "барсов" Кирилла Панюкова в овертайме (61:39).
Таким образом, подопечные Галыма Мамбеталиева прервали серию из трех поражений в КХЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2187045-barys-prerval-seriyu-porazheniy-v-khl-blagodarya-golu-v-overtayme/