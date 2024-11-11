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"Барыс" потерпел третье поражение подряд в КХЛ

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Игроки ХК "Барыс"
Игроки ХК "Барыс": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" продлил серию поражений, уступив в третьем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Хоккеисты казахстанской команды на выезде встретились с ХК "Нефтехимик" из Нижнекамска (Татарстан, Россия). Встреча завершилась поражением "Барыса" с общим счетом 1:4.

"Нефтехимик" - "Барыс" 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 09:23 – Хоружев (Митякин, Леонтьев) ГБ

2:0 – 29:23 – Брюквин (Точилкин, Профака)

2:1 – 34:12 – Муратов (Данияр, Савицкий) ГБ

3:1 – 50:34 – Митякин (Лещенко, Барбер)

4:1 – 53:32 – Киселевич (Клок)

13 ноября подопечные Галыма Мамбеталиева вновь попытаются взять гостевой реванш у "Нефтехимика".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2185997-barys-poterpel-trete-porazhenie-podryad-v-khl/

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