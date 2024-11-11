"Барыс" потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" продлил серию поражений, уступив в третьем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Хоккеисты казахстанской команды на выезде встретились с ХК "Нефтехимик" из Нижнекамска (Татарстан, Россия). Встреча завершилась поражением "Барыса" с общим счетом 1:4.
"Нефтехимик" - "Барыс" 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 09:23 – Хоружев (Митякин, Леонтьев) ГБ
2:0 – 29:23 – Брюквин (Точилкин, Профака)
2:1 – 34:12 – Муратов (Данияр, Савицкий) ГБ
3:1 – 50:34 – Митякин (Лещенко, Барбер)
4:1 – 53:32 – Киселевич (Клок)
13 ноября подопечные Галыма Мамбеталиева вновь попытаются взять гостевой реванш у "Нефтехимика".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2185997-barys-poterpel-trete-porazhenie-podryad-v-khl/