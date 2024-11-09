Сборная Казахстана проиграла России в одну шайбу на международном хоккейном турнире

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) потерпела поражение от сверстников из России в матче Кубка Будущего, который проходит в Санкт-Петербурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Заброшенными шайбами у россиян отметились Кирилл Свищев (1 минута), Олег Майстренко (14) и Виталий Пестерев (35). Голами в составе гостей отличились Кирилл Ляпунов (11 минута) и Мстислав Шипилин (20).

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признали Семена Симонова, который отметился результативной передачей. Голкипер команды Владимир Никитин отразил 45 бросков в створ своих ворот.

В другом матче второго тура молодежная сборная Беларуси одержала волевую победу над юниорской командой России (U18) со счетом 2:1. У белорусской и российской "молодежек" по четыре очка, в третьем туре они оспорят итоговую первую позицию.

Сборная Казахстана в заключительном матче встретится с российскими юниорами. Победитель этой игры займет третью строчку.

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