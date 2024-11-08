Сборная Японии победила Южную Корею на чемпионате Азии по хоккею в Алматы

Национальная сборная Японии одержала вторую победу подряд в рамках азиатского первенства по хоккею, которое в эти дни проходит в Алматы, сообщает корреспондент NUR.KZ
Вторым соперником страны восходящего солнца выступила команда Южной Кореи. Сборные встретились на льду спортивного комплекса "Халык Арена". Матч завершился победой японцев со счетом 5:2.
Японская сборная забила первую шайбу в этой игре усилиями Такебе на 12:45, далее команда только увеличивала свое преимущество (Ирикура 15:33, 23:11).
Далее команда Южной Кореи предприняла попытку отыграться и отправила две шайбы в ворота соперника (Ли 23:46, Кань 27:35).
Однако японцы отреагировали на это еще двумя забитыми голами (Ирикура 29:48, Исогай 43:42), и забрали уверенную победу в этом матче.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2185091-sbornaya-yaponii-pobedila-yuzhnuyu-koreyu-na-chempionate-azii-po-hokkeyu-v-almaty/