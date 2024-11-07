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"Барыс" пропустил три гола в концовке и упустил победу в матче КХЛ

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Қазақ тілінде оқу
Игроки ХК "Барыс"
Игроки ХК "Барыс": Пресс-служба ХК "Барыс"

Хоккейный клуб "Барыс" из Астаны потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ХК "Автомобилист", передает корреспондент NUR.KZ.

"Барыс" на своем льду принял команду из Екатеринбурга (Россия). Встреча завершилась поражением отечественной команды со счетом 1:3.

Отметим, что счет открыли хозяева, усилиями российского нападающего Никиты Сетдикова (ассистенты Кирилл Савицкий, Никита Камалов) на 18:57.

Во втором периоде командам не удалось реализовать свои моменты и "Барыс" шел к победе в этой игре.

Однако игроки "Автомобилиста" успели реабилитироваться и вырвать победу, отправив три шайбы на 46:20, 53:38, 58:31.

Следующий матч "Барыса" состоится 11 ноября. Подопечные Галыма Мамбеталиева на выезде сыграют с "Нефтехимиком".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2184608-barys-propustil-tri-gola-v-koncovke-i-upustil-pobedu-v-matche-khl/

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