"Барыс" пропустил три гола в концовке и упустил победу в матче КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" из Астаны потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ХК "Автомобилист", передает корреспондент NUR.KZ.

"Барыс" на своем льду принял команду из Екатеринбурга (Россия). Встреча завершилась поражением отечественной команды со счетом 1:3.

Отметим, что счет открыли хозяева, усилиями российского нападающего Никиты Сетдикова (ассистенты Кирилл Савицкий, Никита Камалов) на 18:57.

Во втором периоде командам не удалось реализовать свои моменты и "Барыс" шел к победе в этой игре.

Однако игроки "Автомобилиста" успели реабилитироваться и вырвать победу, отправив три шайбы на 46:20, 53:38, 58:31.

Следующий матч "Барыса" состоится 11 ноября. Подопечные Галыма Мамбеталиева на выезде сыграют с "Нефтехимиком".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.