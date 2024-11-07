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Сборная Казахстана проиграла Беларуси на старте международного хоккейного турнира

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Матч молодежных сборных Казахстана и Беларуси по хоккею
Матч молодежных сборных Казахстана и Беларуси по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) потерпела поражение в стартовом матче международного Кубка Будущего, который принимает Санкт-Петербург, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом туре соревнований в России национальная команда встретилась со сверстниками из Беларуси. Казахстанцы проиграли со счетом 2:5, забросив последние две шайбы в матче.

У белорусов голами отметились Артур Клопов (17 минута), Артем Гуменюк (40, в большинстве), Илья Лахнов (50), Арсений Ковгореня (52) и Алексей Мазур (55). У казахстанцев отличились Семен Симонов (57) и Никита Ситников (58, в большинстве).

Таким образом, национальная команда пока остается без очков на Кубке Будущего. Во втором туре казахстанцы сыграют с молодежной сборной России. Также в соревнованиях участвуют российские юниоры (U18).

Круговой турнир продлится до 10 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2184587-sbornaya-kazahstana-proigrala-belarusi-na-starte-mezhdunarodnogo-hokkeynogo-turnira/

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