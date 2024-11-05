Серия буллитов определила победителя матча "Барыс" – "Ак Барс" в КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса", передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в Астане. Матч завершился поражением отечественной команды по буллитам со счетом 1:2.
Первый гол в матче в свой актив занес нападающий "Ак Барса" Дмитрий Кателевский, поразивший ворота астанчан на третьей минуте.
Ответную шайбу соперникам забил 22-летний казахстанский хоккеист Ансар Шайхмедденов (40 минута). Ассистентами игрока "Барыса" выступили Кирилл Савицкий и Никита Сетдиков.
Исход "кошачьего дерби" определился в серии буллитов. Казанцы реализовали три попытки, тогда как астанчане не забили ни разу.
"Барыс" по-прежнему занимает предпоследнюю 11-ю строчку в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 14 очков в 22-х матчах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2183439-seriya-bullitov-opredelila-pobeditelya-matcha-barys-ak-bars-v-khl/