Серия буллитов определила победителя матча "Барыс" – "Ак Барс" в КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в Астане. Матч завершился поражением отечественной команды по буллитам со счетом 1:2.

Первый гол в матче в свой актив занес нападающий "Ак Барса" Дмитрий Кателевский, поразивший ворота астанчан на третьей минуте.

Ответную шайбу соперникам забил 22-летний казахстанский хоккеист Ансар Шайхмедденов (40 минута). Ассистентами игрока "Барыса" выступили Кирилл Савицкий и Никита Сетдиков.

Исход "кошачьего дерби" определился в серии буллитов. Казанцы реализовали три попытки, тогда как астанчане не забили ни разу.

"Барыс" по-прежнему занимает предпоследнюю 11-ю строчку в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 14 очков в 22-х матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.