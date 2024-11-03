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"Барыс" одержал победу в серии буллитов и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

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Момент матча "Барыс" - "Нефтехимик"
Момент матча "Барыс" - "Нефтехимик": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ХК "Нефтехимика", сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Барыс" на своем льду принял соперников из Нижнекамска (Татарстан, Россия). Встреча завершилась победой астанчан в серии буллитов со счетом 2:1.

Первый гол забил нападающий "Нефтехимика" Вячеслав Лещенко на 18:35. Первый период так и остался за оппонентами.

"Барысу" удалось отыграться во втором отрезке благодаря точному удару Кирилла Савицкого с передачи Никиты Камалова и Батырлана Муратова на 29:44. В серии буллитов сильнее оказалась команда из Казахстана. Решающую шайбу в этом матче забил Муратов.

Таким образом "барсам" удалось обогнать ХК "Амур" и подняться на 11-е место в Восточной конференции.

Далее "Барысу" предстоит игра с казанским "Ак Барсом", встреча состоится в Астане 5 ноября в 19:30.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2182332-barys-oderzhal-pobedu-v-serii-bullitov-i-podnyalsya-s-poslednego-mesta-vostochnoy-konferencii-khl/

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