"Барыс" одержал победу в серии буллитов и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ХК "Нефтехимика", сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Барыс" на своем льду принял соперников из Нижнекамска (Татарстан, Россия). Встреча завершилась победой астанчан в серии буллитов со счетом 2:1.

Первый гол забил нападающий "Нефтехимика" Вячеслав Лещенко на 18:35. Первый период так и остался за оппонентами.

"Барысу" удалось отыграться во втором отрезке благодаря точному удару Кирилла Савицкого с передачи Никиты Камалова и Батырлана Муратова на 29:44. В серии буллитов сильнее оказалась команда из Казахстана. Решающую шайбу в этом матче забил Муратов.

Таким образом "барсам" удалось обогнать ХК "Амур" и подняться на 11-е место в Восточной конференции.

Далее "Барысу" предстоит игра с казанским "Ак Барсом", встреча состоится в Астане 5 ноября в 19:30.

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