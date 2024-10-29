Олимпийский чемпион Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал единоличным рекордсменом Континентальной хоккейной лиги по числу набранных очков, передает корреспондент NUR.KZ.

37-летний форвард установил историческое достижение в выездном матче регулярного чемпионата против российской "Северстали" (Череповец), в составе которой он начал профессиональную карьеру.

Гости в первом периоде пропустили две шайбы, но затем сократили отставание. Шипачев отдал результативную передачу на белорусского форварда Вадима Мороза.

Благодаря этому действию россиянин набрал 929-е очко в КХЛ (291 гол + 638 передач). Он обошел своего соотечественника Сергея Мозякина, который заработал 928 баллов (419+509) и уже завершил карьеру.

Шипачев — победитель Олимпиады (2018 год) и чемпионата мира (2014), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017).

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