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"Барыс" прервал серию из побед в Континентальной хоккейной лиге

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Хоккеисты "Барыса" в сезоне 2024/25
Хоккеисты "Барыса". Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел домашнее поражение от пекинского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Барыс Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами в составе китайской команды отметились канадский нападающий Рурк Шартье (39 минута) и американский защитник Дойл Сомерби (60). Последняя шайба была заброшена в пустые ворота.

Вратарь гостей Джереми Смит отразил все 19 бросков астанчан в створ. Для китайско-американского голкипера это первый шатаут в сезоне.

"Барыс" прервал серию из двух побед и остался на последней позиции в Восточной конференции и сводной таблице лиги. В активе астанчан 11 очков после 20 матчей.

"Куньлунь Ред Стар", напротив, прервал серию из пяти поражений. Пекинская команда набрала 16 баллов после 21 встречи и занимает предпоследнее десятое место в Западной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2180322-barys-prerval-seriyu-iz-pobed-v-kontinentalnoy-hokkeynoy-lige/

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