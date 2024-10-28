Определился состав женской сборной Казахстана на чемпионат Азии по хоккею

На официальном сайте Казахстанской федерации хоккея (КФХ) опубликован состав женской национальной команды на предстоящий чемпионат Азии, передает NUR.KZ.

Турнир под эгидой Международной федерации хоккея пройдет в Пекине с 31 октября по 3 ноября 2024 года. Сборная Казахстана уже находится в столице Китая, где проводит подготовку к соревнованиям.

Тренерский штаб во главе с Александром Тебеньковым включил следующих хоккеисток в заявку:

Вратари: Арина Щеколова ("Томирис", Астана), Полина Говтва ("Торпедо", Усть-Каменогорск);

Защитники: Юлия Буторина, Александра Воронова, Дария Молдабай (все — "Томирис", Астана), Катрин Мескини, Полина Яковлева (обе — "Торпедо", Усть-Каменогорск), Аида Олжабаева, Анна Пяткова, Мадина Турсынова (все — "Айсулу", Алматы);

Нападающие: Малика Алдабергенова, Пернеш Ашимова, Алина Иванченко, Татьяна Королева, Лариса Свиридова (все – "Айсулу", Алматы), София Зубкова, Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы (все – "Торпедо", Усть-Каменогорск), Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова, Александа Шегай (все – "Томирис", Астана).

Расписание матчей национальной команды по времени Астаны:

31 октября, 16:30. Китай — Казахстан

2 ноября, 13:00. Япония — Казахстан

3 ноября, 13:00. Казахстан — Республика Корея

Напомним, мужской чемпионат Азии по хоккею пройдет 6-9 ноября в Алматы.

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