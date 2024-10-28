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Определился состав женской сборной Казахстана на чемпионат Азии по хоккею

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Казахстанская хоккеистка Арина Щеколова
Арина Щеколова. Фото: Казахстанская федерация хоккея

На официальном сайте Казахстанской федерации хоккея (КФХ) опубликован состав женской национальной команды на предстоящий чемпионат Азии, передает NUR.KZ.

Турнир под эгидой Международной федерации хоккея пройдет в Пекине с 31 октября по 3 ноября 2024 года. Сборная Казахстана уже находится в столице Китая, где проводит подготовку к соревнованиям.

Тренерский штаб во главе с Александром Тебеньковым включил следующих хоккеисток в заявку:

Вратари: Арина Щеколова ("Томирис", Астана), Полина Говтва ("Торпедо", Усть-Каменогорск);

Защитники: Юлия Буторина, Александра Воронова, Дария Молдабай (все — "Томирис", Астана), Катрин Мескини, Полина Яковлева (обе — "Торпедо", Усть-Каменогорск), Аида Олжабаева, Анна Пяткова, Мадина Турсынова (все — "Айсулу", Алматы);

Нападающие: Малика Алдабергенова, Пернеш Ашимова, Алина Иванченко, Татьяна Королева, Лариса Свиридова (все – "Айсулу", Алматы), София Зубкова, Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы (все – "Торпедо", Усть-Каменогорск), Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова, Александа Шегай (все – "Томирис", Астана).

Расписание матчей национальной команды по времени Астаны:

  • 31 октября, 16:30. Китай — Казахстан
  • 2 ноября, 13:00. Япония — Казахстан
  • 3 ноября, 13:00. Казахстан — Республика Корея

Напомним, мужской чемпионат Азии по хоккею пройдет 6-9 ноября в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2179610-opredelilsya-sostav-zhenskoy-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-azii/

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