Звезда сборной Казахстана по хоккею высказался о возможном пропуске чемпионата мира

Казахстанский хоккеист Никита Михайлис несильно расстроился от появления риска пропустить ближайший чемпионат мира, передает NUR.KZ со ссылкой на интервью спортсмена "Чемпионату".

Один из лидеров национальной команды на клубном уровне выступает за российский "Металлург". В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги удлинились сроки розыгрыша, при попадании магнитогорцев в плей-офф Михайлис может пропустить чемпионат мира из-за наложения графика.

В рамках интервью у форварда спросили, сильно ли он расстроился такой перспективы.

"Да нет. Главные задачи стоят в Магнитогорске. В этот момент думаешь лишь о том, как выиграть кубок. Только после завершения плей-офф начинаешь размышлять о следующих играх", — заявил Михайлис.

В прошлом сезоне казахстанец в составе "Металлурга" стал обладателем Кубка Гагарина.

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