"Не было безразличных": главный тренер "Барыса" высказался о первой победе команды за шесть матчей

Главный тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в четверг "Барыс" прервал серию из пяти поражений, одержав победу над омским "Авангардом" со счетом 1:0.

"Проявили характер и показали, что и у команды есть характер. Сегодняшний матч тому доказательство. Здесь особенно выделять индивидуально я никого не стал бы. Именно была командная победа. Да, были и ошибки, были и хорошие моменты. Но тем не менее, те ошибки, которые допускали, нивелировали за счёт самоотдачи и работы. Приятно было видеть, что сегодня команда была живой, и не было безразличных", - заявил Буцаев.

Следующим соперником "Барыса" выступит уфимский "Салават Юлаев". Матч начнется 16 октября в 19:30 по казахстанскому времени.

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