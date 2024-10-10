"Барыс" провел обмен и пополнил состав новым хоккеистом

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о сделке с российским "Авангардом" из Омска, в результате которой пополнил состав, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу астанчан.

По итогам обмена в казахстанскую команду перешел российский форвард Иван Николишин. "Авангард" получил спортивные права на чешского защитника Давида Скленичку, который после прошлого сезона не принял квалификационное предложение "Барыса" и пополнил состав швейцарской "Лозанны".

Контракт с 28-летним Николишиным действует до 31 мая 2026 года. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий отдал одну результативную передачу в 11 матчах при показателе полезности "-2".

Всего в КХЛ Николишин провел почти 300 встреч. В разные годы, помимо "Авангарда", он выступал за российские "Северсталь" (Череповец) и "Амур" (Хабаровск), а также за китайский "Куньлунь Ред Стар".

Напомним, в среду было официально объявлено об уходе в отставку президента "Барыса".

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