"Все было в наших руках": главный тренер "Барыса" прокомментировал упущенную победу в матче КХЛ

Главный тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" Вячеслав Буцаев прокомментировал выступление своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Шайба.kz.

Напомним, в понедельник столичная команда потерпела поражение от екатеринбургского "Автомобилиста" со счетом 3:4. Отметим, что "Барыс" вел в счете на протяжении двух периодов.

"Конечно, неприятное поражение, всё было в наших руках. Оставалось не так много времени до конца третьего периода. Но закон гласит, что после забитого гола важна следующая смена. Но мы не учли, забыли или нам просто не хватило концентрации, получили второй, затем третий голы. Спорный момент, взяли запрос, но не в нашу пользу. Соперник воспользовался разницей в счёте Старались, сегодня уже по движению и по борьбе было намного лучше. Но не все игроки у нас были в том состоянии, чтобы сыграть всей командой целостный матч", - заявил наставник команды.

Отметим, что "барсы" сыграли свой седьмой матч при новом тренере, за это время команда одержала лишь одну победу. В следующем матче "Барыс" на своем льду примет омский "Авангард".

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