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"Барыс" проиграл четвертый подряд матч в КХЛ

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"Барыс" хоккей клубы
"Барыс" хоккей клубы. Фото: hcbarys.kz

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел четвертое поражение подряд в рамках игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником астанинцев в очередном матче выступил омский ХК "Авангард". Встреча состоялась на льду соперника и завершилась "сухой" победой российской команды со счетом 4:0.

В первом периоде команды не смогли реализовать свои моменты и сохранили ничью со счетом 0:0.

Во втором отрезке отличился Алексей Макеев, забивший первую шайбу в ворота "Барыса" на 28-й минуте встречи. Далее отличились Олег Чистяков (30), Рид Буше (48) и бывший игрок столичного клуба Линден Вей (58).

Следующий матч "Барыса" состоится 7 октября. Подопечные Вячеслава Буцаева в гостях сыграют с "Автомобилистом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2170246-barys-proigral-chetvertyy-podryad-match-v-khl/

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