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"Сыграли лучше, чем в предыдущем матче": главный тренер "Барыса" – о третьем поражении подряд

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Главный тренер ХК "Барыс" Вячеслав Буцаев и игроки команды
Главный тренер ХК "Барыс" Вячеслав Буцаев и игроки команды: Пресс-служба ХК "Барыс"

Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Вячеслав Буцаев прокомментировал игру подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Напомним, матч "Спартак" – "Барыс" состоялся в четверг в Москве и завершился победой хозяев со счетом 4:2.

"Сыграли мы сегодня намного лучше, чем в предыдущем матче, создали достаточное количеством моментов, где-то могли перевернуть ход игры, особенно во втором периоде. Забили на один больше, чем в среднем за игру. Потихоньку движемся в том направлении, в котором хочется".

О новичках наставник команды рассказал следующее:

"Я могу просить многих игроков, но мы понимаем реалии. Взяли свободных агентов, чтобы усилить нашу команду, это квалифицированные игроки".

В следующем матче "Барыс" на выезде сыграет с омским "Авангардом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2169583-sygrali-luchshe-chem-v-predydushchem-matche-glavnyy-trener-barysa-o-tretem-porazhenii-komandy-podryad/

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