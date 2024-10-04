"Сыграли лучше, чем в предыдущем матче": главный тренер "Барыса" – о третьем поражении подряд

Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Вячеслав Буцаев прокомментировал игру подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.
Напомним, матч "Спартак" – "Барыс" состоялся в четверг в Москве и завершился победой хозяев со счетом 4:2.
"Сыграли мы сегодня намного лучше, чем в предыдущем матче, создали достаточное количеством моментов, где-то могли перевернуть ход игры, особенно во втором периоде. Забили на один больше, чем в среднем за игру. Потихоньку движемся в том направлении, в котором хочется".
О новичках наставник команды рассказал следующее:
"Я могу просить многих игроков, но мы понимаем реалии. Взяли свободных агентов, чтобы усилить нашу команду, это квалифицированные игроки".
В следующем матче "Барыс" на выезде сыграет с омским "Авангардом".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2169583-sygrali-luchshe-chem-v-predydushchem-matche-glavnyy-trener-barysa-o-tretem-porazhenii-komandy-podryad/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.