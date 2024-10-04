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Восемь результативных баллов казахстанцев помогли "Металлургу" разгромить ЦСКА со счетом 7:0

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Казахстанский хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис. Фото: Пресс-служба ХК "Металлург" (Магнитогорск)

Магнитогорский "Металлург" при помощи казахстанских игроков разгромил московский ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в российской столице в рамках регулярного чемпионата. Гости выиграли со счетом 7:0.

По дублю оформили Никита Михайлис и Валерий Орехов — нападающий и защитник сборной Казахстана. Для обоих голы стали первыми в нынешнем сезоне. Орехов обе шайбы забросил в большинстве, Михайлис — одну.

Кроме того, казахстанцы отдали по две голевые передачи. Таким образом, они набрали по четыре результативных балла. Также одну шайбу забросил форвард Павел Акользин, который ранее выступал за сборную Казахстана, а теперь заявлен в КХЛ как россиянин.

Напомним, в прошлом сезоне Михайлис, Орехов и Акользин стали обладателями Кубка Гагарина в составе "Металлурга".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2169567-vosem-rezultativnyh-ballov-kazahstancev-pomogli-metallurgu-razgromit-cska-so-schetom-7-0/

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