"Барыс" потерпел первое поражение при новом тренере

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел первое поражение после назначения российского специалиста Вячеслава Буцаева на пост главного тренера команды, передает корреспондент NUR.KZ.
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичная команда на своем льду приняла подмосковный ХК "Витязь".
Встреча завершилась сухим поражением "Барыса" со счетом 0:2. В составе гостей голами отметились Иван Чехович (33-я минута) и Николя Баптист (59).
Напомним, что олимпийский чемпион-1992 Вячеслав Буцаев возглавил команду 25 сентября, встреча с "Витязем" стала вторым матчем "барсов" под его началом. В дебютной игре при новом наставнике астанчанам удалось минимально победить ХК "Сочи" со счетом 1:0.
Следующий матч "Барыса" состоится 30 сентября, соперником выступит нижегородский "Торпедо".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2167155-barys-poterpel-pervoe-porazhenie-pri-novom-trenere/
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