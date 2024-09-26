"Барыс" одержал минимальную победу в первом матче при новом тренере

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал первую победу после назначения олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева на пост главного тренера команды, передает корреспондент NUR.KZ
Напомним, о назначении российского специалиста в качестве нового наставника столичной команды было объявлено в среду.
Дебютным соперником "Барыса" под руководством Буцаева стала бывшая команда Вячеслава Геннадьевича - ХК "Сочи". Команды встретились в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Казахстанский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил канадец Уэйд Эллисон (11-я минута). Ассистентом выступил игрок сборной Казахстана Алихан Омирбеков.
В следующей игре "Барыс" дома встретится с ХК "Витязь" из Подольска (Россия) 28 сентября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2166549-barys-oderzhal-minimalnuyu-pobedu-v-pervom-matche-pri-novom-trenere/
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