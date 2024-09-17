"Барыс" прервал серию из четырех поражений и добыл первую победу в сезоне

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал первую победу в рамках текущего сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник подопечные Дэвида Немировски одержали победу над ХК "Автомобилист" из Екатеринбурга (Россия). Команды встретились на льду спортивного комплекса "Уралец".

Счет был открыт уже на 32-й секунде игры. Первый гол забил форвард астанчан Кирилл Савицкий с передачи Романа Старченко.

На 24-й минуте хозяева смогли сравнять счет усилиями Ника Меркли (ассистенты - Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста).

"Барыс" добыл победу в овертайме, вторую шайбу в ворота "Автомобилиста" отправил канадский нападающий Майкл Маклауд на 61-й минуте.

Напомним, что ранее казахстанский клуб шел на серии из четырех поражений. Теперь в активе "Барыса" три очка.

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