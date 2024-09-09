"Барыс" потерпел третье подряд поражение в КХЛ

Астанинский "Барыс”"потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от хабаровского "Амура", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на "Барыс Арене" в столице Казахстана. Подопечные Дэвида Немировски потерпели третье поражение подряд в рамках розыгрыша КХЛ сезона 2024/25.

Матч с командой из Хабаровска (Россия) завершился поражением "Барыса" со счетом 1:5.

0:1 - Грецкий (Грачёв) - 01:41

0:2 - Ли (Шевченко) - 16:10

0:3 - Слепец - 26:43

0:4 - Броссо (Броадхёрст) - 36:04

1:4 - Панюков (Гайтамиров, Бутчер) - 49:53

1:5 - Гальченюк (Мищенко, Броссо) - 54:13 (гол в большинстве)

В следующем матче "Барыс" на своем льду сыграет с минским "Динамо". Пока в активе астанчан одно очко.

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