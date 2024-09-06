"Барыс" разгромно проиграл во втором матче КХЛ

Столичный хоккейный клуб "Барыс" уступил челябинскому "Трактору" в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Первыми в счете повели хозяева льда. За столичный коллектив на третьей минуте первого периода отличился Руслан Оспанов.

Челябинцы смогли отыграться только на старте второй двадцатиминутки. Хоккеист "Трактора" Михаил Котляревский в равных составах сначала сравнял счет, а через три минуты и вовсе вывел свою команду вперед - 2:1.

В концовке второго отрезка соперники в третий раз огорчили казахстанского вратаря Никиту Бояркина. Автором забитой шайбы стал Андрей Светлаков.

Четвертый гол влетел уже в пустые ворота, тем самым "Трактор" установил окончательный разгромный счет - 1:4. "Барыс" терпит второе поражение подряд на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч столичная команда проведет также на домашнем льду, 9 сентября против хабаровского "Амура".

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