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"Барыс" разгромно проиграл во втором матче КХЛ

Опубликовано:

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

Столичный хоккейный клуб "Барыс" уступил челябинскому "Трактору" в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Первыми в счете повели хозяева льда. За столичный коллектив на третьей минуте первого периода отличился Руслан Оспанов.

Челябинцы смогли отыграться только на старте второй двадцатиминутки. Хоккеист "Трактора" Михаил Котляревский в равных составах сначала сравнял счет, а через три минуты и вовсе вывел свою команду вперед - 2:1.

В концовке второго отрезка соперники в третий раз огорчили казахстанского вратаря Никиту Бояркина. Автором забитой шайбы стал Андрей Светлаков.

Четвертый гол влетел уже в пустые ворота, тем самым "Трактор" установил окончательный разгромный счет - 1:4. "Барыс" терпит второе поражение подряд на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч столичная команда проведет также на домашнем льду, 9 сентября против хабаровского "Амура".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2158417-barys-razgromno-proigral-vo-vtorom-matche-na-starte-sezona-khl/

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