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Наставник сборной Казахстана по хоккею раскритиковал судейство после поражения в решающем матче отбора на ОИ-2026

Опубликовано:

Тренер ХК "Барыс" Олег Болякин
Олег Болякин: Пресс-служба ХК "Барыс"

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин в интервью для сайта Шайба.kz прокомментировал выступление своих подопечных в заключительном матче олимпийского отбора.

Напомним, в воскресенье сборная Казахстана потерпела поражение Словакии со счетом 1:3 в решающем матче на отборочном турнире к зимним Олимпийским играм – 2026.

Для выхода на Олимпиаду Казахстану необходимо было добыть последнюю победу над соперником. Отметим, что турнир проходил в Словакии. Болякин назвал судейство в этой встрече "провокативным".

"Я думаю, два удаления Дмитрия Бреуса были провокацией. Если удалять, то двоих. Лайнсмены не очень качественно отработали. Это было заметно и в игре с Австрией. Удары пропускали. Я думаю, им до КХЛ ещё расти и расти".

Перед стартом КХЛ тренер сборной поблагодарил хоккеистов:

"Мы поблагодарили ребят за проделанную работу, здорово отыграли. Претензий ни к кому нет. Хорошая командная работа была. Все соперники были серьёзными, у нас не было проходных матчей. Это не группа, где играют слабые соперники".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2155789-nastavnik-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-raskritikoval-sudeystvo-posle-porazheniya-v-reshayushchem-matche-otbora-na-oi-2026/

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