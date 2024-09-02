Наставник сборной Казахстана по хоккею раскритиковал судейство после поражения в решающем матче отбора на ОИ-2026

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин в интервью для сайта Шайба.kz прокомментировал выступление своих подопечных в заключительном матче олимпийского отбора.

Напомним, в воскресенье сборная Казахстана потерпела поражение Словакии со счетом 1:3 в решающем матче на отборочном турнире к зимним Олимпийским играм – 2026.

Для выхода на Олимпиаду Казахстану необходимо было добыть последнюю победу над соперником. Отметим, что турнир проходил в Словакии. Болякин назвал судейство в этой встрече "провокативным".

"Я думаю, два удаления Дмитрия Бреуса были провокацией. Если удалять, то двоих. Лайнсмены не очень качественно отработали. Это было заметно и в игре с Австрией. Удары пропускали. Я думаю, им до КХЛ ещё расти и расти".

Перед стартом КХЛ тренер сборной поблагодарил хоккеистов:

"Мы поблагодарили ребят за проделанную работу, здорово отыграли. Претензий ни к кому нет. Хорошая командная работа была. Все соперники были серьёзными, у нас не было проходных матчей. Это не группа, где играют слабые соперники".

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