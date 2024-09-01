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Сборная Казахстана по хоккею проиграла Словакии и не попала на Олимпиаду-2026

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Матч сборных Казахстана и Словакии по хоккею в 2024 году
Матч сборных Казахстана и Словакии по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Словакии и не смогла получить путевку на зимнюю Олимпиаду-2026, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках последнего тура группы D. Ранее обе сборные выиграли по два матча финальных квалификационных соревнований в Братиславе.

В решающей встрече словаки одержали победу со счетом 3:1 благодаря голам Роберта Лантоши (5 минута, в большинстве), Павола Регенды (13) и Адама Лишки (31). Единственную шайбу у гостей забросил Никита Михайлис (36).

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признали защитника Валерия Орехова. Он не отметился результативными действиями.

По итогам отборочного турнира казахстанцы набрали шесть очков и заняли второе место в группе, опередив Австрию и Венгрию. Сборная Словакии заработала максимальные девять баллов, стала первой и получила единственную путевку на Олимпиаду-2026.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2155783-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-proigrala-slovakii-i-ne-popala-na-olimpiadu-2026/

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