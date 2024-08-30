Главный тренер сборной Казахстана оценил победу в матче квалификации Олимпиады-2026

Главный тренер национальной сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин подвел итоги второго матча на олимпийском квалификационном турнире, который в эти дни проходит в Словакии, передает NUR.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.

Напомним, сегодня мужская сборная Казахстана по хоккею выиграла второй матч в рамках финального квалификационного турнира Олимпиады-2026 против Австрии со счетом 2:1.

Итоги второго победного матча подвел главный наставник команды Олег Болякин.

"Победа сама за себя говорит, что план сработал. Парни здорово выкладывались. Сегодня игра была намного лучше по содержанию. Вчера нас не удовлетворило ничего, кроме результата. Мы это признаём, с ребятами поговорили, показали видео, сказали, как надо играть, как не надо, от каких моментов надо избавляться. Игроки поняли, прониклись. Сказали, что это значимая игра. Не в плане турнирной таблицы, в плане движения вперёд", - заявил Болякин.

Благодаря победе сборная Казахстана набрала максимальные шесть очков после двух туров. Команда возглавляет таблицу, но ее может догнать Словакия — соперник по заключительному матчу.

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