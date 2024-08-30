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Сборная Казахстана по хоккею обыграла Австрию в квалификации Олимпиады-2026

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Мужская сборная Казахстана по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею выиграла второй матч в рамках финального квалификационного турнира Олимпиады-2026, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре соревнований в Братиславе команда встретилась с Австрией.

Сборная Казахстана одержала победу со счетом 2:1 благодаря голам защитников Дмитрия Бреуса (2 минута) и Тамирлана Гайтамирова (53). Единственную шайбу австрийцев забросил Рафаэль Хербургер (43).

Винценц Рорер на пятой минуте не смог реализовать буллит, его бросок отразил Андрей Шутов. Всего казахстанский голкипер совершил 45 сейвов и был признан лучшим игроком матча в составе команды.

Благодаря победе сборная Казахстана набрала максимальные шесть очков после двух туров. Команда возглавляет таблицу, но ее может догнать Словакия — соперник по заключительному матчу.

Сборная Австрии потеряла шансы получить путевку на Олимпиаду-2026. Также в группе D выступают венгры, которых казахстанцы обыграли в первом туре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2155377-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-obygrala-avstriyu-v-kvalifikacii-olimpiady-2026/

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