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"Барыс" проиграл все матчи на предсезонном Кубке Блинова

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Матч "Барыса" и "Локомотива" в 2024 году
Матч "Барыса" и "Локомотива". Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Хоккеисты астанинского "Барыса" потерпели поражение в своем заключительном матче на предсезонном Кубке Блинова, который прошел в российском Омске, передает корреспондент NUR.KZ.

Последним соперником казахстанской команды был ярославский "Локомотив". Астанчане проиграли со счетом 2:5.

В составе столичной команды отличились Всеволод Логвин (23 минута) и Коннор Смит (32, в большинстве 5х3). У "Локомотива" шайбы забросили Александр Радулов (28), Максим Березкин (34), Даниил Бут (42, в большинстве), Александр Полунин (46) и Павел Красковский (50).

"Барыс" проиграл все четыре матча на турнире, один из них — в овертайме. Таким образом, астанчане с одним очком заняли последнее пятое место. При этом команда выступала без многих игроков основного состава, которые готовятся к олимпийскому квалификационному турниру в сборной Казахстана.

"Локомотив" набрал семь очков в четырех матчах и выиграл Кубок Блинова. По дополнительным показателям ярославцы опередили челябинский "Трактор". Также в турнире принимали участие омский "Авангард" и новосибирская "Сибирь".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2153056-barys-proigral-vse-matchi-na-predsezonnom-kubke-blinova/

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