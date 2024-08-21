"Барыс" в овертайме проиграл первый матч на предсезонном турнире в России

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от омского "Авангарда" в рамках предсезонного Кубка Блинова, который проходит в Омске, передает корреспондент NUR.KZ.

Для столичной команды этот матч стал первым на турнире в России. "Барыс" проиграл со счетом 3:4 в овертайме.

В основное время в составе астанчане отыграли отставание в три шайбы благодаря голам Коннора Смита (37 минута, в меньшинстве), Всеволода Логвина (40) и Уэйда Эллисона (44, в большинстве).

У "Авангарда" отличились Коул Касселс (11), Даррен Диц (21, в большинстве) и Александр Филатьев (26). Победную шайбу на первой минуте овертайме забросил Касселс.

"Барыс" набрал одно очко и занял четвертое место в таблице, опережая "Сибирь", у которой нет набранных баллов. Именно с новосибирской командой астанчане проведут следующий матч — в четверг. Также в турнире участвуют ярославский "Локомотив" и челябинский "Трактор".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.