"Барыс" в овертайме проиграл первый матч на предсезонном турнире в России

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от омского "Авангарда" в рамках предсезонного Кубка Блинова, который проходит в Омске, передает корреспондент NUR.KZ.
Для столичной команды этот матч стал первым на турнире в России. "Барыс" проиграл со счетом 3:4 в овертайме.
В основное время в составе астанчане отыграли отставание в три шайбы благодаря голам Коннора Смита (37 минута, в меньшинстве), Всеволода Логвина (40) и Уэйда Эллисона (44, в большинстве).
У "Авангарда" отличились Коул Касселс (11), Даррен Диц (21, в большинстве) и Александр Филатьев (26). Победную шайбу на первой минуте овертайме забросил Касселс.
"Барыс" набрал одно очко и занял четвертое место в таблице, опережая "Сибирь", у которой нет набранных баллов. Именно с новосибирской командой астанчане проведут следующий матч — в четверг. Также в турнире участвуют ярославский "Локомотив" и челябинский "Трактор".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2151748-barys-v-overtayme-proigral-pervyy-match-na-predsezonnom-turnire-v-rossii/