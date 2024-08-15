Сборная Казахстана разгромила "Барыс" в матче Кубка президента

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала крупную победу над астанинским "Барысом" в матче предсезонного Кубка президента РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура соревнований, которые проходят на "Барыс Арене" в столице.

Сборная Казахстана одержала победу со счетом 5:0 благодаря голам Эдуарда Михайлова (7 минута), Кирилла Панюкова (21), Алихана Асетова (39, в большинстве), Руслана Оспанова (47) и Романа Старченко (58). Шатаут оформил вратарь Никита Бояркин.

Для национальной команды победа стала первой в Кубке президента. С двумя очками она догнала "Барыс" в таблице. Лидирует на групповом этапе тольяттинская "Лада", которая во втором туре обыграла хабаровский "Амур" со счетом 5:3 и набрала максимальные четыре балла.

Две лучшие команды по итогам предварительного этапа встретятся в финале. Другая пара участников сыграет в матче за третье место.

Напомним, сборная Казахстана в рамках Кубка президента готовится к олимпийскому отбору, который пройдет с 29 августа по 1 сентября. За команду выступают многие игроки из состава "Барыса".

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