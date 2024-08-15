Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана разгромила "Барыс" в матче Кубка президента

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Кирилл Панюков
Кирилл Панюков. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала крупную победу над астанинским "Барысом" в матче предсезонного Кубка президента РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура соревнований, которые проходят на "Барыс Арене" в столице.

Сборная Казахстана одержала победу со счетом 5:0 благодаря голам Эдуарда Михайлова (7 минута), Кирилла Панюкова (21), Алихана Асетова (39, в большинстве), Руслана Оспанова (47) и Романа Старченко (58). Шатаут оформил вратарь Никита Бояркин.

Для национальной команды победа стала первой в Кубке президента. С двумя очками она догнала "Барыс" в таблице. Лидирует на групповом этапе тольяттинская "Лада", которая во втором туре обыграла хабаровский "Амур" со счетом 5:3 и набрала максимальные четыре балла.

Две лучшие команды по итогам предварительного этапа встретятся в финале. Другая пара участников сыграет в матче за третье место.

Напомним, сборная Казахстана в рамках Кубка президента готовится к олимпийскому отбору, который пройдет с 29 августа по 1 сентября. За команду выступают многие игроки из состава "Барыса".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2149522-sbornaya-kazahstana-razgromila-barys-v-matche-kubka-prezidenta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie